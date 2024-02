Petites histoires de fraudes Barenton, dimanche 7 juillet 2024.

Petites histoires de fraudes Barenton Manche

Cette année la compagnie La Vallée de l’Egrenne de Lonlay l’Abbaye, dirigée par Pierre Bidard et Iris Pucciarelli, a travaillé avec un groupe d’amateurs autour d’une libre adaptation du film Jusqu’à plus soif de Maurice Labro tourné dans le bocage début des année 60.

Nous avons plongé dans les souvenirs de la fraude locale où agriculteurs, agricultrices, police de la répression des fraudes et revendeurs cohabitaient ensemble. Entre mythe et réalité nous avons réécris ensemble une histoire autour de la goutte.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-07 15:00:00

fin : 2024-07-07 16:00:00

Musée du Poiré

Barenton 50720 Manche Normandie

