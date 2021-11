PETITES FABLES Le Mans, 22 décembre 2021, Le Mans.

PETITES FABLES Rue du Happeau Maison de quartier Les Ardrières Le Mans

2021-12-22 – 2021-12-22 Rue du Happeau Maison de quartier Les Ardrières

Le Mans Sarthe Le Mans Sarthe Pays de la Loire

Festival Noël prend ses Quartiers. « Petites Fables », de la compagnie Bitonio. Petites Fables est un spectacle de marionnettes à fil manipulées à vue, comprenant un solo (dragons et grenouille) et un duo (western). Comme un dessin animé animalier, les personnages sortent de leur coffre, nous replongent dans les contes de notre enfance, jouent avec nos vielles peurs et provoquent notre tendresse… Dès 3 ans. 14h30 et 16h. 35 min. Genre : Marionnettes. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.

https://www.facebook.com/events/319114573373766/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22extra_data%22%3A%22%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22surface%22%3A%22create_dialog%22%7D%2C%7B

Festival Noël prend ses Quartiers. « Petites Fables », de la compagnie Bitonio. Petites Fables est un spectacle de marionnettes à fil manipulées à vue, comprenant un solo (dragons et grenouille) et un duo (western). Comme un dessin animé animalier, les personnages sortent de leur coffre, nous replongent dans les contes de notre enfance, jouent avec nos vielles peurs et provoquent notre tendresse… Dès 3 ans. 14h30 et 16h. 35 min. Genre : Marionnettes. Renseignements et retrait des places au Service du développement et de l’action culturels, 02 43 47 36 52.

Rue du Happeau Maison de quartier Les Ardrières Le Mans

dernière mise à jour : 2021-11-23 par eSPRIT Pays de la Loire