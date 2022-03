PETITES ET GROSSES BÊTES DE ROQUET ESCUT Lauroux Lauroux Catégories d’évènement: Hérault

Lauroux

L'ONF (Office National des Forêts), gestionnaire de la magnifique forêt domaniale de l'Escandorgue, vous propose une journée d'animations avec de nombreux intervenants afin de mieux connaître la forêt, ses richesses, sa fragilité aussi. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la Journée Internationale des Forêts et de « la Petite Fête de l'Arbre » organisée par l'association Paysarbre.

L'Association KERMIT vous propose une découverte naturaliste et ludique de la faune de la forêt de l'Escandorgue au pied d'un gros hêtre remarquable : présentation d'indices de présence d'animaux forestiers et nombreux petits jeux à faire en famille pour découvrir qui vit ou passe dans cette forêt magique.

L'Association KERMIT vous propose une découverte naturaliste et ludique de la faune de la forêt de l'Escandorgue au pied d'un gros hêtre remarquable : présentation d'indices de présence d'animaux forestiers et nombreux petits jeux à faire en famille pour découvrir qui vit ou passe dans cette forêt magique.

