Des histoires autour de l’environnement, pour les plus petits et les plus grands. Des histoires pleines d’attention et d’amour pour les arbres, les animaux et le vivant ! À partir de 2 ans. Bibliothèque Aimé Césaire 5 rue de Ridder 75014 Paris Contact : https://www.paris.fr/equipements/bibliotheque-aime-cesaire-1732 01 45 41 24 74 bibliotheque.aime-cesaire@paris.fr

