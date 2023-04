Visite guidée des cité-jardins de la TASE Petites et grandes cités TASE Vaulx-en-Velin Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Vaulx-en-Velin

Visite guidée des cité-jardins de la TASE Petites et grandes cités TASE, 2 juin 2023, Vaulx-en-Velin. Visite guidée des cité-jardins de la TASE 2 et 3 juin Petites et grandes cités TASE groupe d’une vingtaine de personnes Visite guidée des petites et grandes cité-jardins de la TASE

Départ devant l’ancien dispensaire des cités de l’usine TASE, visite du jardin pédagogique de Graines Urbaines, puis déambulation dans les ruelles sinueuses des petites cités et 11 modèles de pavillons puis découverte de la réhabilitation en cours des grandes cités TASE et ses jardins ouvriers Petites et grandes cités TASE 8, avenue bataillon Carmagnole Liberté 69120-Velin Vaulx-en-Velin 69120 Cité TASE Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes http://www.ensemble-cusset-tase.com/ http://ensemble.cusset.tase [{« type »: « email », « value »: « vivelatase.visite@gmail.com »}] L’empire GILLET crée en 1925 la plus grande unité de viscose française à Vaulx-en-Velin. Autour de l’usine TASE (Textile Artificiel du Sud Est) l’entreprise développe une cité industrielle modèle inspirée du catholicisme social : église, foyer de jeunes filles, écoles, commerces et deux cités-jardins. La balade commence devant le dispensaire avec Graines Urbaines et son jardin pédagogique intégré dans la Petite Cité TASE, ses 70 pavillons de 2 à 6 logements. De la Grande Cité TASE reste 12 immeubles et leurs jardins ouvriers dont la réhabilitation est présentée dans la maison du projet TASE. Métro A et Tram T3 arrêt la Soie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:00:00+02:00 – 2023-06-02T12:00:00+02:00

2023-06-03T10:00:00+02:00 – 2023-06-03T12:00:00+02:00 ©xavier spertini

Détails Catégories d’évènement: Métropole de Lyon, Vaulx-en-Velin Autres Lieu Petites et grandes cités TASE Adresse 8, avenue bataillon Carmagnole Liberté 69120-Velin Ville Vaulx-en-Velin Departement Métropole de Lyon Age min 6 Age max 99 Lieu Ville Petites et grandes cités TASE Vaulx-en-Velin

Petites et grandes cités TASE Vaulx-en-Velin Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vaulx-en-velin/

Visite guidée des cité-jardins de la TASE Petites et grandes cités TASE 2023-06-02 was last modified: by Visite guidée des cité-jardins de la TASE Petites et grandes cités TASE Petites et grandes cités TASE 2 juin 2023 Petites et grandes cités TASE Vaulx-en-Velin VAULX EN VELIN

Vaulx-en-Velin Métropole de Lyon