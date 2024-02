Petites Enquêtes sur la Vie des Gens La Ruche en Scène Orléans, dimanche 18 février 2024.

Petites Enquêtes sur la Vie des Gens Un farce sociétale loufoque et décalée, se jouant des codes contemporains, comme une invitation à la réflexion par la fantaisie et le jeu. Dimanche 18 février, 16h30 La Ruche en Scène tarif plein 12€, tarif réduit: 6€

Jean-Claude Suco et Jeanne-Marie Cossu sont deux sociologues chercheurs, passionnés et engagés. Ils viennent tout spécialement pour vous recréer en direct les témoignages récoltés au cours de leurs enquêtes. Véritables journalistes transformistes, ils se saisissent de masques, de marionnettes, d’objets pour faire surgir sur le plateau les humains étudiés. Vous découvrirez ainsi des métiers inattendus comme celui de « gardien de vaches solitaire », des phénomènes de sociétés insolites tel le « corporacisme », et toute une galerie de surprenantes existences !

La Ruche en Scène 24bis rue de la tour neuve 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laruche-orleans.fr/evenement/petite-enquete-sur-la-vie-des-gens/ »}]

théâtre masque

Karine Arnaud