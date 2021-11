Petites cuillères / Shake shake shake Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin, 12 novembre 2021, Montreuil.

Du 12 novembre au 19 décembre, l’Ambassade des Pays-Bas en France avec le concours d’institutions culturelles néerlandaises et françaises va faire vibrer Montreuil en présentant un vaste programme culturel pour les jeunes à vivre dans plusieurs lieux de la ville. Entre littérature, illustrations, cinéma, théâtre et danse, laissez-vous surprendre par une programmation éclectique et foisonnante en participant à « Ton monde, plein de merveilles ». Dans le cadre de ce programme, la compagnie De Dansers présentera deux spectacles de danse au Théâtre municipal Berthelot Jean-Guerrin : – Le 12 novembre à 14h30 et 19h, avec une énergie ludique, dans une spectaculaire danse acrobatique et de la musique rêveuse, De Dansers propose Petites cuillères un spectacle qui parle de liberté, de sérénité et de courage (à partir de 4 ans). – Le 13 novembre à 15h et 18h, Shake Shake Shake est un concert entraînant qui petit à petit dévie en un spectacle de danse. Un groupe de musiciens et de danseurs chante la paralysie et la délivrance, la quête du ciel et la chute dans l’abîme (à partir de 14 ans).

Ton monde, plein de merveilles : le programme culturel néerlandais pour les jeunes à Montreuil

Théâtre Municipal Berthelot Jean Guerrin 6 rue Marcelin Berthelot 93100 Montreuil Montreuil Bobillot Seine-Saint-Denis



