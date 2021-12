Toulouse Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Haute-Garonne, Toulouse Petites Choses et Vaste Monde Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le vendredi 28 janvier 2022 à 21:00

Musique ——- **Baptiste Dupré** **Dans le cadre du festival** **Détours de chant** Baptiste Dupré vient d’Ardèche où il est aussi… guide accompagnateur en montagne. Ce qui ne surprendra pas ses auditeurs tant la nature et les grands espaces nourrissent sa poésie. Son nouvel album traverse l’Irlande et prend des chemins détournés pour décrire la simplicité du quotidien comme la complexité des relations humaines, avec un ton grave ou décalé. **Chant, guitare folk** Baptiste Dupré **Basse** Jonathan Mouton **Violon, trompette, scie musicale, choeurs** José Ramanoelina **Guitare, choeurs** Julien Desrumeaux **Batterie** Adrien Chambon

56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

