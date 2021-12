Petites Cantines éphémères ! Théâtre de l’Iris, 22 mai 2022, Villeurbanne.

Petites Cantines éphémères !

Théâtre de l’Iris, le dimanche 22 mai 2022 à 12:00

**Festival Brut de fabrique** Depuis sa création en 2001, le festival Brut de Fabrique vous convie, dans la douceur des soirées printanières, à découvrir les expressions théâtrales les plus diverses. Des premières expériences scéniques d’habitants de Villeurbanne aux créations d’artistes professionnels, Brut de Fabrique vous propose une palette d’expressions artistiques singulières, reflet d’un ancrage profond de longue date sur le territoire et dans le paysage culturel local. _Programmation disponible en avril 2022 (festival du 16 au 22 mai 2022)_ _**Partageons notre repas !**_ Clôture du festival Brut de Fabrique : Ambiance festive, repas partagé **participatif** dans la cour du Théâtre de l’Iris et une soirée théâtrale ! **Dans le cadre de Villeurbanne, Capitale française de la Culture 2022, le Théâtre de l’Iris et Les Petites Cantines de Villeurbanne s’associent** pour lancer des rendez-vous gourmands, façonnés en lien avec la programmation du Théâtre de l’Iris et laissant la part belle à la jeunesse. Une initiative originale, soutenue par la Ville de Villeurbanne, elle se déclinera tout au long de l’année en six déjeuners aux accents artistiques. Lancés en préfiguration du Pôle Culturel et Social de Cusset, projet partenarial entre le Théâtre de l’Iris, le Centre Social de Cusset et l’association « les Petites Cantines » autour, notamment, d’un futur espace restauration associatif à l’Iris, les Petites Cantines Éphémères inaugurent un espace dédié au quartier, à ses habitants et aux publics du Théâtre. Participation, solidarité, synergie d’acteurs du territoire, lien social et mixité, tels sont les principaux ingrédients de ce projet innovant. **Les Petites Cantines**, c’est un réseau non lucratif de cantines de quartier, où les convives s’accueillent et se rencontrent au travers de repas durables, participatifs et à prix libre. Les Petites Cantines s’appuient sur l’entraide et l’intelligence collective pour contribuer à la construction d’une société fondée sur la confiance.

Théâtre de l’Iris 331 rue Francis de Pressensé Villeurbanne Charpennes Métropole de Lyon



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-22T12:00:00 2022-05-22T21:30:00