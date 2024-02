(PETITE) UNIVERSITE DE LA FEMME Félines-Minervois, samedi 2 mars 2024.

(PETITE) UNIVERSITE DE LA FEMME Félines-Minervois Hérault

Dans le cadre de Félines au féminin, avec Mariane Helin

Dans le cadre de Félines au féminin avec Mariane Helin

Une journée adressée aux femmes, liant la conscience au corps en mouvement. Ce temps sera enrichie par la transmission de savoirs permettant de comprendre les principes physiologiques et l’anatomie.

Ces prises de conscience initient à la reconnaissance des processus liés à chaque étape de la vie de femme.

Les thèmes sont abordés sous différents angles (physique, mental, émotionnel, énergétique et spirituel) pour éclairer chacune suivant son chemin de vie. On y parle un langage imagé pour mieux nous réunir dans ces apprentissages, et que les questions nous enrichissent.

Thérapeute et danseuse depuis 20 ans, je nourris le mouvement, la profondeur et la beauté. J’expérimente la toile du sensoriel jusque dans la gravure, et engage le corps à prendre sa place juste dans le monde. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 10:00:00

fin : 2024-03-02 18:00:00

Bibliothèque

Félines-Minervois 34210 Hérault Occitanie ateliersduvivant34@gmail.com

L’événement (PETITE) UNIVERSITE DE LA FEMME Félines-Minervois a été mis à jour le 2024-02-23 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC