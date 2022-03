Petite – Une exposition de Stéphanie Marchal Tinqueux Tinqueux Catégories d’évènement: Marne

Tout public Conçue comme un livre ouvert, cette exposition présente en une dizaine de planches une histoire écrite et illustrée par Stéphanie Marchal. Celle d’une petite fille qui de prime abord s’ennuie…

Petite est née de l’esprit et de la main de Stéphanie Marchal, illustratrice pour la littérature jeunesse, qui utilise une technique mixte collage/crayon. Dans une ambiance tour à tour drôle, étonnante et poétique, elle met en scène la rencontre entre une petite fille et un personnage atypique qui va lui permettre d’ouvrir les yeux et son imagination, dans un voyage à travers la ville. ATELIERS AVEC L’ARTISTE :

Samedi 22 janvier, mercredi 9 et 16 février, mercredi 2 et 9 mars à 15h00.

A partir de 6 ans.

Durée : 1h30 Selon la technique du papier collé, Stéphanie Marchal vous emmène dans son univers graphique et vous propose de construire votre propre personnage inspiré de l’exposition Petite. Sur réservation. mediatheque@ville-tinqueux.fr +33 3 26 84 78 67 Rue de la Croix Cordier Le Carré Blanc Tinqueux

