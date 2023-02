PETITe TNT – Terrain Neutre Théâtre, 3 mars 2023, Nantes.

PETITe écrit et chante des chansons légères, ironiques et ciselées, décalées et graves, aux clins d’œil jazzy, flamenco, brésilien, slave, réaliste… Elle donne la part belle au texte et livre subtilement des portraits de femmes, tantôt mutines, séductrices, vengeresses, facétieuses…mais aussi revendique cette sobriété dans les arrangements pour porter les harmonies complices des voix, et prendre le public par le cœur. Un spectacle qui fait rire, pleurer, sourire, entendre, fredonner, voyager, claquer des doigts, rêver, fantasmer, aimer… Vibrer tout simplement. Avec Virginie Lambert et Corinne Gazull au chant accompagnées à la guitare par David Sauvourel. Durée : 1h15

