PETITE SOLANGE Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Catégories d’évènement: Beaugency

Loiret

PETITE SOLANGE Cinéma Le Dunois Beaugency, 10 mars 2022, Beaugency. PETITE SOLANGE

Cinéma Le Dunois Beaugency, le jeudi 10 mars à 20:30

Solange a 13 ans, elle est pleine de vie et de curiosité avec quelque chose de spécial : elle est sentimentale à l’excès, et adore ses parents. Mais un jour, elle réalise qu’ils se disputent et commencent à s’éloigner…. l’ombre du divorce se précise. Alors Solange va s’inquiéter, réagir et souffrir. C’est l’histoire d’une jeune ado trop tendre qui voudrait une chose impossible : que l’amour jamais ne s’arrête.

Tarifs habituel

1h 25min / Comédie dramatique De Axelle Ropert Par Axelle Ropert Avec Jade Springer, Léa Drucker, Philippe Katerine Cinéma Le Dunois Beaugency 11 Rue de la Maille d’Or, 45190 Beaugency Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beaugency, Loiret Autres Lieu Cinéma Le Dunois Beaugency Adresse 11 Rue de la Maille d'Or, 45190 Beaugency Ville Beaugency lieuville Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Departement Loiret

Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beaugency/

PETITE SOLANGE Cinéma Le Dunois Beaugency 2022-03-10 was last modified: by PETITE SOLANGE Cinéma Le Dunois Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency 10 mars 2022 Beaugency Cinéma Le Dunois Beaugency Beaugency

Beaugency Loiret