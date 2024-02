PETITE SOIRÉE THÉÂTRE D’IMPRO À CAP LOIRE Cap Loire Mauges-sur-Loire, vendredi 19 juillet 2024.

Théâtre, LA LOIRE EN IMPRO à Cap Loire à Montjean-sur-Loire à 25min d’Angers et sur la parcours de La Loire à Vélo.

La compagnie Ap’Art Thé prend d’assaut Cap Loire pour un cabaret d’improvisation et vous propose de découvrir l’univers de la Loire comme vous ne l’auriez jamais imaginée !

Après la Loire à Vélo, retrouvez la Loire en impro ! Nature, navigation, poissons, pêcheur… Proposez-nous des thèmes, nous ferons le reste. Une soirée pleine de surprises et de rires à savourer sans modération !

Places limitées. Sur réservation.

Accès uniquement aux jardins EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-19 18:30:00

fin : 2024-07-19 19:30:00

Cap Loire 20 Rue d’Anjou (Montjean-sur-Loire)

Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire contact@caploire.fr

