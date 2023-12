Tournoi caritatif organisé par VLE LA CLAIRIERE ET MJC CHECY ECHECS Petite Salle Polyvalente Loury Catégories d’Évènement: Loiret

Loury Tournoi caritatif organisé par VLE LA CLAIRIERE ET MJC CHECY ECHECS Petite Salle Polyvalente Loury, 9 décembre 2023 13:00, Loury. Tournoi caritatif organisé par VLE LA CLAIRIERE ET MJC CHECY ECHECS Samedi 9 décembre, 14h00 Petite Salle Polyvalente Participation libre, inscription (voir affiche) Tournoi d’échecs Ouvert à tous

Limité à 40 participants

Participation libre

14h00 —17h00

Pointage à partir de 13h30

5 parties 15 minutes par joueur

Petite salle polyvalente

Chemin de la grande Esse

Petite salle polyvalente

Chemin de la grande Esse

à LOURY

2023-12-09T14:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

