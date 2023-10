Stage d’échecs Petite Salle Polyvalente Loury Catégories d’Évènement: Loiret

Stage d'échecs 23 et 24 octobre Petite Salle Polyvalente Le nouveau club d'échecs "Vivre les échecs La Clairière" organise son 1er stage de vacances les 23 et 24 octobre prochains à Loury. Petite Salle Polyvalente chemin de la grande Esse Loury Loury 45470 Loiret Centre-Val de Loire

2023-10-23T14:30:00+02:00 – 2023-10-23T17:30:00+02:00

2023-10-24T14:30:00+02:00 – 2023-10-24T17:30:00+02:00

