Stage Chants Basques Festifs – Pays-Basque, Sud-Ouest, Pyrénées Petite salle des fêtes, Sillans (38) Stage Chants Basques Festifs – Pays-Basque, Sud-Ouest, Pyrénées Petite salle des fêtes, Sillans (38), 29 juin 2024, . Stage Chants Basques Festifs – Pays-Basque, Sud-Ouest, Pyrénées Samedi 29 juin 2024, 14h00 Petite salle des fêtes, Sillans (38) 15 Petite salle des fêtes, Sillans (38) 250, Rue de la République

Petite salle des fêtes, 38590 Sillans, France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-06-29T14:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:00:00+02:00

2024-06-29T14:00:00+02:00 – 2024-06-29T17:00:00+02:00 danse atelier Détails Autres Lieu Petite salle des fêtes, Sillans (38) Adresse 250, Rue de la République Petite salle des fêtes, 38590 Sillans, France Age max 110 Lieu Ville Petite salle des fêtes, Sillans (38) latitude longitude 45.340869;5.389309

Petite salle des fêtes, Sillans (38) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//