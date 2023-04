Le patrimoine bâti rural de Champagné-Saint-Hilaire Petite Salle des Fêtes Champagné-Saint-Hilaire Catégories d’évènement: Champagné-Saint-Hilaire

Le patrimoine bâti rural de Champagné-Saint-Hilaire Petite Salle des Fêtes, 15 septembre 2023, Champagné-Saint-Hilaire. Le patrimoine bâti rural de Champagné-Saint-Hilaire Vendredi 15 septembre, 20h00 Petite Salle des Fêtes Gratuit. Entrée libre. Causerie animée par Pierre Rossignol autour des constructions du petit patrimoine rural local, incluant fours, moulins, puits, lavoirs, citernes, etc… Petite Salle des Fêtes 2ter route de Sommières, 86160 Champagné-Saint-Hilaire Champagné-Saint-Hilaire 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

