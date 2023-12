Journées des métiers d’art au Musée Renaudot Petite Rue du Jeu de Paume Loudun Catégories d’Évènement: Loudun

Vienne Journées des métiers d’art au Musée Renaudot Petite Rue du Jeu de Paume Loudun, 3 décembre 2023, Loudun. Loudun,Vienne ateliers avec Monsieur Richou.

2024-04-02 fin : 2024-04-07 . .

Petite Rue du Jeu de Paume

Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine



workshops with Monsieur Richou talleres con el Sr. Richou workshops mit Herrn Richou Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme du Pays Loudunais Détails Catégories d’Évènement: Loudun, Vienne Autres Lieu Petite Rue du Jeu de Paume Adresse Petite Rue du Jeu de Paume Ville Loudun Departement Vienne Lieu Ville Petite Rue du Jeu de Paume Loudun latitude longitude 47.00885;0.08223

Petite Rue du Jeu de Paume Loudun Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loudun/