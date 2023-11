« NOOR » : EXPERIENCE ARTISTIQUE Petite-Rosselle, 25 novembre 2023, Petite-Rosselle.

Petite-Rosselle,Moselle

Pour ce premier weekend de l’avent, trois artistes se sont associés pour présenter un spectacle court et captivant au cœur des galeries de la Mine Wendel.

Les visites guidées seront donc proposées sous un format spécial, commentées par un médiateur et ponctuées par des interludes artistiques et qui s’achèveront par une représentation mêlant danse, musique et vidéo

Le Trio Noor promet de sublimer la visite guidée tout en offrant aux visiteurs une expérience sensorielle et émotionnelle hors du commun. C’est une occasion unique de découvrir la magie de l’art dans un cadre exceptionnel chargé d’histoire.

La visite guidée de la Mine Wendel promet d’être unique et hors du commun samedi 25 et dimanche 26 novembre 2023. L’immensité des galeries mettra à l’honneur le trio NOOR, qui, au travers d’une expérience mêlant danse, musique et vidéo fera partager au public une expérience inédite à la recherche de la lumière (Noor en Arabe et en Persan).

Horaires :

Visites libres du Musée : de 10h à 18h (dernière entrée Musée 17h)

Les visites aménagées et commentée de la Mine + représentation (durée 1h15)

à 10h15 – 13h15 – 14h – 14h45 – 15h30 – 16h15 – 17h

La réservation est fortement conseillée.. Tout public

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. 1 EUR.

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est



For this first weekend of Advent, three artists have teamed up to present a short, captivating show in the heart of the Wendel Mine galleries.

Guided tours will be offered in a special format, with commentary by a mediator and punctuated by artistic interludes, culminating in a performance combining dance, music and video

Trio Noor promises to enhance the guided tour while offering visitors an extraordinary sensory and emotional experience. It’s a unique opportunity to discover the magic of art in an exceptional setting steeped in history.

The guided tour of the Wendel Mine promises to be unique and extraordinary on Saturday November 25 and Sunday November 26, 2023. The immensity of the galleries will feature the NOOR trio, who, through an experience combining dance, music and video, will share with the public a unique experience in search of light (Noor in Arabic and Persian).

Opening times :

Self-guided tours of the Museum: 10 a.m. to 6 p.m. (last Museum entrance at 5 p.m.)

Guided tours of the Mine + performance (duration 1h15)

at 10:15 am – 1:15 pm – 2 pm – 2:45 pm – 3:30 pm – 4:15 pm – 5 pm

Reservations are strongly recommended.

Para este primer fin de semana de Adviento, tres artistas se han unido para presentar un espectáculo breve y cautivador en el corazón de las galerías de la Mina Wendel.

Se ofrecerán visitas guiadas en un formato especial, comentadas por un mediador y puntuadas por interludios artísticos, que culminarán con una actuación que combinará danza, música y vídeo

El Trío Noor promete enriquecer la visita guiada y ofrecer a los visitantes una experiencia sensorial y emocional extraordinaria. Es una oportunidad única para descubrir la magia del arte en un marco excepcional cargado de historia.

La visita guiada a la Mina Wendel promete ser única y fuera de lo común el sábado 25 y el domingo 26 de noviembre de 2023. En la inmensidad de las galerías actuará el trío NOOR, que, a través de una experiencia que combina danza, música y vídeo, llevará al público a un viaje único en busca de la luz (Noor en árabe y persa).

Horario de apertura :

Visitas autoguiadas al Museo: de 10.00 a 18.00 horas (última entrada al Museo a las 17.00 horas)

Visitas guiadas a la Mina + espectáculo (duración 1h15)

a las 10.15 h – 13.15 h – 14.00 h – 14.45 h – 15.30 h – 16.15 h – 17.00 h

Se recomienda encarecidamente reservar.

An diesem ersten Adventswochenende haben sich drei Künstler zusammengeschlossen, um eine kurze und fesselnde Show in den Stollen der Mine Wendel zu präsentieren.

Die Führungen werden in einem speziellen Format angeboten, das von einem Vermittler kommentiert und von künstlerischen Einlagen unterbrochen wird und mit einer Aufführung endet, die Tanz, Musik und Video miteinander verbindet

Das Trio Noor verspricht, die Führung zu veredeln und den Besuchern ein außergewöhnliches sensorisches und emotionales Erlebnis zu bieten. Es ist eine einzigartige Gelegenheit, die Magie der Kunst in einer außergewöhnlichen, geschichtsträchtigen Umgebung zu entdecken.

Die Führung durch die Mine Wendel verspricht, am Samstag, den 25. und Sonntag, den 26. November 2023 einzigartig und außergewöhnlich zu sein. In den riesigen Stollen wird das Trio NOOR auftreten, das mit einer Mischung aus Tanz, Musik und Video dem Publikum eine ganz neue Erfahrung auf der Suche nach dem Licht (Noor auf Arabisch und Persisch) vermitteln wird.

Öffnungszeiten:

Freie Besuche des Museums: von 10:00 bis 18:00 Uhr (letzter Einlass Museum 17:00 Uhr)

Die gestalteten und kommentierten Besuche der Mine + Aufführung (Dauer 1h15)

um 10:15 Uhr – 13:15 Uhr – 14:00 Uhr – 14:45 Uhr – 15:30 Uhr – 16:15 Uhr – 17:00 Uhr

Eine Reservierung wird dringend empfohlen.

Mise à jour le 2023-11-15 par FORBACH TOURISME