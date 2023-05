REPAS DÉGUSTATION À THÈME, 9 juin 2023, Petite-Rosselle.

Petite-Rosselle,Moselle

Vous connaissez peut être ou avez déjà entendu parler de cette boisson, alcoolisée, infusée aux plantes ancestrales : l’Eau Blinger !

En partenariat avec son concepteur Gaëtan Oblinger, Le Parc Explor Wendel va mettre à l’honneur, au Kaffeeklatsch, ce produit local lors d’une soirée dégustation où il sera mis à l’honneur.

Réservation et paiement à l’avance, au musée obligatoirement, avant le 7 juin 2023. Nombre de places très limité.

Le menu, sera servi uniquement sous forme de bocaux. Pour pouvez retrouver le menu sur le site internet du Parc Explor Wendel, dans les évènements.. Adultes

Vendredi 2023-06-09 à 18:30:00 ; fin : 2023-06-09 . 31 EUR.

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est



You may know or have heard of this alcoholic beverage infused with ancestral plants: Eau Blinger!

In partnership with its creator Gaëtan Oblinger, Parc Explor Wendel will be honoring this local product at the Kaffeeklatsch with an evening tasting.

Reservations and payment must be made in advance at the museum before June 7, 2023. Limited number of places available.

The menu will be served in jars only. You can find the menu on the Parc Explor Wendel website, in events.

Es posible que ya conozca o haya oído hablar de esta bebida alcohólica infusionada con plantas ancestrales: ¡el Eau Blinger!

En colaboración con su creador, Gaëtan Oblinger, el Parc Explor Wendel rendirá homenaje a este producto local en la Kaffeeklatsch con una degustación nocturna.

Las reservas y el pago deberán realizarse por adelantado en el museo antes del 7 de junio de 2023. Las plazas son muy limitadas.

El menú se servirá únicamente en tarros. Puede encontrar el menú en la página web del Parc Explor Wendel, en la sección de eventos.

Vielleicht haben Sie schon von diesem alkoholischen Getränk gehört, das mit althergebrachten Pflanzen hergestellt wird: Eau Blinger!

In Partnerschaft mit seinem Entwickler Gaëtan Oblinger wird der Parc Explor Wendel im Kaffeeklatsch dieses lokale Produkt bei einem Verkostungsabend ehren, bei dem es im Mittelpunkt stehen wird.

Reservierung und Bezahlung im Voraus, unbedingt im Museum, bis zum 7. Juni 2023. Die Anzahl der Plätze ist sehr begrenzt.

Das Menü wird nur in Form von Gläsern serviert. Das Menü finden Sie auf der Internetseite des Parc Explor Wendel unter Veranstaltungen.

Mise à jour le 2023-05-26 par FORBACH TOURISME