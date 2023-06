EXPOSITION – ANNETTE MARX Petite-Rosselle, 7 juin 2023, Petite-Rosselle.

Petite-Rosselle,Moselle

La galerie L’ART DANS LE MUSÉE met en lumière dès le 7 juin 2023 les œuvres d’une artiste pleine de talent : Annette Marx. Formée par de nombreux artistes français et allemands depuis 40 ans, l’artiste présentera des photos d’anciens sites industriels, intégrées dans de la peinture acrylique. L’exposition est visible jusqu’au 30 décembre 2023 et est incluse dans le prix d’entrée du musée.. Tout public

Vendredi 2023-06-07 à 10:00:00 ; fin : 2023-12-31 18:00:00. 13 EUR.

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est



From June 7, 2023, the L?ART DANS LE MUSÉE gallery will be highlighting the works of a very talented artist: Annette Marx. Trained by numerous French and German artists over the past 40 years, the artist will present photos of former industrial sites, integrated into acrylic paint. The exhibition runs until December 30, 2023, and is included in the museum admission price.

A partir del 7 de junio de 2023, la galería L’ART DANS LE MUSÉE expondrá la obra de una artista de gran talento: Annette Marx. Formada por numerosos artistas franceses y alemanes durante los últimos 40 años, la artista presentará fotos de antiguos emplazamientos industriales, incorporadas a la pintura acrílica. La exposición estará abierta hasta el 30 de diciembre de 2023 y está incluida en el precio de entrada al museo.

Die Galerie L’ART DANS LE MUSÉE stellt ab dem 7. Juni 2023 die Werke einer talentierten Künstlerin ins Rampenlicht: Annette Marx. Die Künstlerin, die in den letzten 40 Jahren von zahlreichen französischen und deutschen Künstlern ausgebildet wurde, wird Fotos von ehemaligen Industriestandorten präsentieren, die in Acrylfarbe eingebettet sind. Die Ausstellung ist bis zum 30. Dezember 2023 zu sehen und ist im Eintrittspreis des Museums inbegriffen.

