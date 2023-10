Répar’Vélo – Ressourcerie Petite Ressourcerie Bagneux Catégories d’Évènement: Bagneux

Hauts-de-Seine Répar’Vélo – Ressourcerie Petite Ressourcerie Bagneux, 21 octobre 2023, Bagneux. Répar’Vélo – Ressourcerie Samedi 21 octobre, 13h30 Petite Ressourcerie A l’occasion de l’ouverte de la Petite Ressourcerie (collecte d’objet divers et boutique solidaire) et des Journées Nationales de la Réparation, l’association L’Hébergerie animera un atelier de réparation de vélo pour que tout le monde puisse s’initier (ou progresser) à la réparation de vélos ! Petite Ressourcerie 12 RUE CLAUDE DEBUSSY 92220 BAGNEUX Bagneux 92220 Hauts-de-Seine Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T13:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00

2023-10-21T13:30:00+02:00 – 2023-10-21T17:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Bagneux, Hauts-de-Seine Autres Lieu Petite Ressourcerie Adresse 12 RUE CLAUDE DEBUSSY 92220 BAGNEUX Ville Bagneux Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Petite Ressourcerie Bagneux latitude longitude 48.804122;2.316181

Petite Ressourcerie Bagneux Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bagneux/