PETITE RAOUL Espace Culturel Busserine, 12 juin 2021-12 juin 2021, Marseille.

CONCERT EN PUBLIC ET EN DIRECT PETITE RAOUL C’est Raoul, mais en petite ! Un Petite Raoul acoustique, léger et insouciant; doté d’une empreinte carbone négligeable, d’une énergie durablement contagieuse et d’une folie à partager. Ce combo de 6 artistes a été créé pour qu’enfin l’esprit Raoulien puisse être exporté dans de lieux de petite jauges, là où notre bon mammouth ne pouvait malheureusement se rendre. Un combo de combat tout-terrain, en quelque sorte, prêt à porter la bonne parole et à soutenir le soutien au plus profond de l’univers et au delà. cette version acoustique revisite le répertoire des Raoul Petite avec énergie et malice. En raison des limitations de jauge, liées aux conditions sanitaires, l’accès à ce spectacle est limité dans la salle. Il sera retransmis en direct: > Sur la page YouTube de la Mairie 13/14 > Sur la page Facebook de la Mairie 13/14 : [https://www.facebook.com/mairiemarseille1314/](https://www.facebook.com/mairiemarseille1314/) > Sur la page Facebook de l’Espace Culturel Busserine : [https://www.facebook.com/culture.busserine/](https://www.facebook.com/culture.busserine/) > Sur la page Facebook de Raoul Petite : [https://www.facebook.com/raoulpetiteofficiel](https://www.facebook.com/raoulpetiteofficiel)

