Chapelle du Pradou, le dimanche 19 septembre à 10:30 entrée libre

A la découverte d’un ancien captage d’eau du bourg de Taulignan, pas de dénivelé, non accessible aux handicapés moteurs, durée 1h30 Chapelle du Pradou Place du Pradou 26770 Taulignan Taulignan bourg Drôme

2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00

