Petite forme visuelle et sonore à partir de 6 ans.

Avec Caroline Flamant, plasticienne et comédienne et Sévérine Lebrun, musicienne et chanteuse.

Deux personnages s’amusent à recréer un espace extérieur – leur jardin – à l’intérieur !

C’est alors l’occasion de faire moult découvertes sensorielles avec les objets qui se trouvent dans leur environnement proche. Ces deux personnages s’émerveillent de leurs trouvailles et fabriquent ensemble un univers visuel et musical à la fois doux, poétique et feutré.

Dans leurs différentes créations à l’adresse du jeune et du très jeune public, les Radicelles Infimes associent arts plastiques, musique et oralité. « Les mots » sont puisés dans un répertoire commun de contes, comptines et berceuses du monde entier. Les images et objets sont créés à partir de papier, de tissu et d’éléments végétaux. Les musiques écrites pour accompagner chaque création, sont jouées avec des instruments aussi variés que nécessaire et les corps sont les outils d’expression de ces différents médiums.

La compagnie est signataire de la Charte du Réseau Jeune Public Normand : Enfantissage.

