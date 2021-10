PETITE POULE BLANCHE Portiragnes, 27 novembre 2021, Portiragnes.

PETITE POULE BLANCHE 2021-11-27 10:30:00 – 2021-11-27

Portiragnes Hérault

La petite poule blanche n’arrive pas à pondre son premier œuf, faute de place au poulailler! Heureusement, quelque temps plus tard, grâce à un grand voyage et à de généreuses rencontres, elle va pouvoir, elle aussi, voir éclore son nouveau nid!

Ce spectacle , une création originale de Douyou Démone est destiné au jeune public. Il utilise plusieurs arts de la scène: marionnettes, théâtre d’objets, théâtre, conte, chant et musique.

