École Les Crayons de soleil, le mercredi 15 décembre à 19:00

Petite pluie ———— ### Cie Bouche Bée **Comment le merveilleux s’invite-t-il dans le quotidien ? Anne Contensou ouvre une fenêtre poétique dans les salles de classe.** Et si une salle de classe se transformait en un univers magique. Et si grâce à un simple objet inconnu déposé dans un coin, l’extraordinaire surgissait… Dans cet espace dédié habituellement à l’apprentissage, Anne Contensou fait apparaître un monde fantastique baigné par des sons étranges, des voix lointaines, des langues étrangères, des contrées dépaysantes. Inspirée par des récits chamaniques, la metteuse en scène, autrice et directrice artistique de la Compagnie Bouche Bée vous invite à une expérience sensible et interactive. Un voyage où la réalité se mêle à la fiction.

Adulte 8 € / Enfant 6 €

FESTIVAL ROULEZ JEUNESSE ! | PREMIÈRE NATIONALE | THÉÂTRE. Comment le merveilleux s'invite-t-il dans le quotidien ? Anne Contensou ouvre une fenêtre poétique dans les salles de classe.

