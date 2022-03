Petite pêche en mare Audenge Audenge Catégories d’évènement: Audenge

Gironde

Petite pêche en mare Audenge, 26 mai 2022, Audenge. Petite pêche en mare Office de Tourisme Coeur du Bassin 20 allées Ernest de Boissière Audenge

2022-05-26 – 2022-05-26 Office de Tourisme Coeur du Bassin 20 allées Ernest de Boissière

Audenge Gironde Audenge 2 2 EUR Au milieu de la forêt d’Audenge, dans une clairière, existe un petit étang, niché là, comme sorti d’un conte. De ce petit roseau au bord de l’eau à ce mignon têtard au fond de sa mare, les enfants observeront et s’amuseront en apprenant une multitude de choses sur le monde caché qui fourmille autour des étangs. A l’aide d’épuisettes, ils partiront à la découverte des habitants connus ou méconnus de la mare !

A partir de 5 ans

Sur réservation Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon Au milieu de la forêt d’Audenge, dans une clairière, existe un petit étang, niché là, comme sorti d’un conte. De ce petit roseau au bord de l’eau à ce mignon têtard au fond de sa mare, les enfants observeront et s’amuseront en apprenant une multitude de choses sur le monde caché qui fourmille autour des étangs. A l’aide d’épuisettes, ils partiront à la découverte des habitants connus ou méconnus de la mare !

A partir de 5 ans

Sur réservation Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon +33 5 57 70 67 56 Au milieu de la forêt d’Audenge, dans une clairière, existe un petit étang, niché là, comme sorti d’un conte. De ce petit roseau au bord de l’eau à ce mignon têtard au fond de sa mare, les enfants observeront et s’amuseront en apprenant une multitude de choses sur le monde caché qui fourmille autour des étangs. A l’aide d’épuisettes, ils partiront à la découverte des habitants connus ou méconnus de la mare !

A partir de 5 ans

Sur réservation Office de tourisme Cœur du Bassin d’Arcachon OTI

Office de Tourisme Coeur du Bassin 20 allées Ernest de Boissière Audenge

dernière mise à jour : 2022-03-16 par OT Coeur Bassin

Détails Catégories d’évènement: Audenge, Gironde Autres Lieu Audenge Adresse Office de Tourisme Coeur du Bassin 20 allées Ernest de Boissière Ville Audenge lieuville Office de Tourisme Coeur du Bassin 20 allées Ernest de Boissière Audenge Departement Gironde

Audenge Audenge Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/audenge/

Petite pêche en mare Audenge 2022-05-26 was last modified: by Petite pêche en mare Audenge Audenge 26 mai 2022 Audenge Gironde

Audenge Gironde