Petite mine Théâtre du Pavé, 18 novembre 2021, Toulouse.

### Théâtre / Hélène Sarrazin Trois femmes racontent, la mère et les deux filles. La « petite Mine », la plus jeune, celle qui veut comprendre, invoque ce chœur des femmes pour creuser l’histoire familiale, leur histoire, et tenter d’en extraire des indices sur leurs propres vies, et sur un absent : le frère, le fils. Énigme sans clé que constitue toujours un être humain… Une interrogation sur la transmission, et sur l’épineuse question du choix, sous forme de récit à trois voix. Les voix se répondent, se contredisent, s’entrecroisent. Le frère apparait en filigrane à travers elles : ce qu’il a vécu, ce qu’il aurait dû vivre, ce qui aurait pu être. Ce qui aurait dû être. Elles tentent de formuler les désirs jamais exprimés, les chemins jamais empruntés, les mots restés en travers de la gorge. ### Plus d’infos [Site du Théâtre du Pavé ](https://theatredupave.org/wordpress/event/petite-mine/) ![]() ### Infos pratiques * Du jeudi 18 au samedi 20 novembre à 20h30 * À partir de 12 ans * Durée : 1h20 * Grande Salle

De 4 € à 18 €

Théâtre du Pavé 34 Rue Maran, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



