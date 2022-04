Petite Messe Solennnelle de Rossini Eglise protestante de Neudorf Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Strasbourg

Eglise protestante de Neudorf, le samedi 30 avril à 20:00

Retrouvez le Choeur Philharmonique de Strasbourg dans une version piano et accordéon de la Petite Messe Solennelle de Rossini, sous la baguette de Catherine Bolzinger. ———– Aurore Bucher, soprano Belinda Kunz, alto Jean-Noël Teyssier, ténor Johannes Fritsche, basse Hugo Degorre, accordéon Elizabeth Vinciguerra, piano Le Chœur philharmonique de Strasbourg Catherine Bolzinger, Direction

Tarif Pré-vente (Billetterie en ligne) ou plein tarif le jour du concert

Retrouvez le Choeur Philharmonique de Strasbourg dans une version piano et accordéon de la Petite Messe Solennelle de Rossini, sous la baguette de Catherine Bolzinger Eglise protestante de Neudorf 144 route du Polygone, 67100 Strasbourg

2022-04-30T20:00:00 2022-04-30T22:00:00

