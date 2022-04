Petite messe solennelle – Rossini Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 16 16 Gioachino Rossini, alors à la retraite, compose en 1863 la “Petite messe solennelle” qui sera sa dernière œuvre.

Cette œuvre musicale est effectivement “petite” à cause de la formation

Gioachino Rossini, alors à la retraite, compose en 1863 la "Petite messe solennelle" qui sera sa dernière œuvre.

Cette œuvre musicale est effectivement "petite" à cause de la formation instrumentale réduite et la présence du "Credo" réservé aux messes solennelles. La succession des douze numéros qui forment l'œuvre renvoie à la figure des douze apôtres. Rossini aurait d'abord songé à l'accordéon plutôt qu'à l'harmonium, mais à cette époque ce n'était pas concevable dans les églises.

