Petite Messe Solennelle de Rossini- Festival de Rocamadour Les éléments Joel Suhubiette EGLISE Saint-Sperie, 18 août 2023, Saint-Céré Saint-Céré.

Petite Messe Solennelle de Rossini- Festival de Rocamadour

Les éléments Joel Suhubiette

2023-08-18 21:00:00 21:00:00 – 2023-08-18 22:30:00 22:30:00

15 80 EUR Giocchino Rossini (1792 – 1868) Petite messe solennelle

1 – Kyrie eleison – Gloria / chœur

2 – Gloria in excelsis Deo / solistes et chœur

3 – Gratias / trio pour contralto, ténor et basse

4 – Domine Deus / ténor solo

5 – Qui tollis / duo pour soprano et contralto

6 – Quoniam / basse solo

7 – Cum Sancto Spiritu / chœur

Credo

8 – Credo / solistes et chœur

9 – Crucifixus / soprano solo

10 – Et resurrexit / solistes et chœur

11 – Prélude religieux (pendant l’Offertoire) / piano puis harmonium solo

Non numéroté – Ritornello / harmonium

12 – Sanctus / solistes et chœur

13 – O salutaris Hostia / soprano solo

14 – Agnus Dei / contralto et chœur

« Est-ce bien de la musique sacrée que je viens de faire, ou bien de la sacrée musique ? J’étais né pour l’opéra buffa, tu le sais bien ! Peu de science, un peu de cœur, tout est là. » Gioachino Rossini, postface de la Petite Messe Solennelle

Clins d’œil aux maîtres anciens de la polyphonie, fugues, piano romantique et bel canto : tout l’art du compositeur du Barbier de Séville ou du Comte Ory se déploie dans la version originale de l’œuvre avec 2 piano-forte et harmonium.

Alors sérieuse ou pas sérieuse musique ? Peu importe ! Les Éléments jouent au jeu voulu par le compositeur dans une joie gourmande.

©Association Cantica Sacra Rocamadour

