Le Monde de la Nuit à la Réserve de l’Etang de la Mazière Petite Mazière, 23 juin 2023, Villeton.

Villeton,Lot-et-Garonne

2023-06-23 à ; fin : 2023-06-23 23:00:00. EUR.

Petite Mazière Réserve de l’Etang de la Mazière

Villeton 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Meet at the Maison de la Réserve in Villeton.

Discover the different species of nocturnal birds.

From 7:30 p.m. to 11 p.m. Bring a lamp and boots.

Reúnase en la Maison de la Réserve en Villeton.

Descubre las diferentes especies de rapaces nocturnas.

De 19:30 a 23:00 h. Trae una lámpara y botas.

Le Monde de la Nuit im Naturschutzgebiet Etang de la Mazière.

