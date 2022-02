PETITE MASSE GROSSUS 168,800 KG Bédarieux, 13 mai 2022, Bédarieux.

La D8 Compagnie vous propose une pièce de Sylvain Stawski et Frédérique Moreau de Bellaing

Parler d’obésité avec légèreté ? Pari gagné pour Sylvain Stawski, comédien concerné.

168,800 kg c’est le poids qu’affiche un matin la balance du comédien Sylvain Stawski, il est obèse, cela sonne comme obscène. Il décide d’affronter la situation avec ses armes, celles du théâtre et crée son nouveau spectacle « Petite Masse ».

Sous la forme d’une fausse conférence, seront abordés l’absurdité et la dangerosité des régimes, le voyeurisme, la discrimination. On entendra la parole de patients, de soignants, des familles. Le public pourra apporter sa contribution en expérimentant le visionnage d’images et vidéos dans une cabine mise à sa disposition.

Un repas qui fait partie du spectacle : passons à la pratique, à l’issue de la représentation comédiens, techniciens et public partageront un repas sain et équilibré !

Texte et mise en scène : Sylvain Stawski et Frédérique Moreau de Bellaing | Création vidéo : Cyril Laucournet | Création lumière : Bruno Sourdier | Construction décors : Max Chéret | Scénographie : Vlatis Kynawas | Interprétation : Carole Got, Thomas Desfossé, Cyril Laucournet et Sylvain Stawski | Production : Thomas Desfossé | Communication : Lorie Guilbert

La Tuilerie, Avenue des Justes parmi les Nations

À partir de 14 ans

Durée : 1h15 avec le repas

Tarif unique (repas compris) : 20€

Renseignements et réservations : 04 67 95 48 27

