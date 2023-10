Petite marmotte sous la neige, 16 décembre 2023, .

Le samedi 16 décembre 2023

de 16h00 à 17h30

.Tout public. A partir de -1 ans. Jusqu’à 3 ans. gratuit

La compagnie Maya nous invite à découvrir l’histoire de Petite marmotte sous la neige. Un spectacle pour les tout-petits où la comédienne racontera l’histoire en s’appuyant sur des signes pour les bébés.

Le petit spectacle sera suivi par un atelier « bébés signes ».

Il neige ! Déjà ! Vite, Petite Marmotte ! C’est le moment de te protéger de l’hiver et de t’endormir jusqu’au printemps. Trop tard, la place est prise. La famille Hérisson s’est installée dans ton terrier. Ch’krii, ch’krii, ch’krii font les pas de Petite Marmotte dans la neige à la recherche d’un nouvel abri. Le hibou, la souris, le lapin pourront-ils t’accueillir ? Et pourquoi pas l’ours ? Conte accompagné de comptines signées, d’histoires à doigts et de petits instruments… tout en douceur !

Les bébés commencent à faire leurs premiers gestes (coucou, bravo…) dès

le plus jeune âge. En développant cette gestuelle naturelle, les bébés

pourront s’exprimer plus tôt, réduire leurs frustrations, pleurs et colères. Grâce à de petits signes empruntés à la Langue des signes française, ce langage simple et ludique vous permettra de mieux comprendre les envies, les besoins et les émotions de votre bébé, de stimuler son système d’apprentissage et d’accompagner l’émergence dela parole. Ces petits gestes – très faciles à reproduire – accompagnés de la parole grâce à des comptines, des jeux de doigts… se partageront lors d’un atelier familial bienveillant.

en présence d’interprètes en LSF/FR

Contact : +33149709280 bibliotheque.walser-gaillard@paris.fr

©compagnie Maya Petite marmotte sous la neige