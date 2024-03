Petite Marée 2024 Marelles de Marie Chiff’mine Centre socioculturel Intercommunal Lesneven, dimanche 7 avril 2024.

Petite Marée 2024 Marelles de Marie Chiff’mine Centre socioculturel Intercommunal Lesneven Finistère

Dans le cadre de Petite Marée 2024 , la médiathèque et le centre socioculturel accueillent Marie Chiff’Mine pour son spectacle Marelles !

Une marelle imaginaire où les cases sont des greniers à histoires, à musiques et à chansons.

Au programme secrets d’éléphant, d’escargot, de renard et… au fait, quelle heure est-il, Madame Persil ? Saute dans la marelle ! Chante, chante comme les hirondelles de la terre jusqu’au ciel ! Comme la marelle, la vie est un cycle entre terre et ciel. Il est bon d’y mettre sa petite pierre ! Mais à chaque étape, une histoire !

Sur inscription à la médiathèque ou au CSC, pour les enfants de 3 à 5 ans ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 10:30:00

fin : 2024-04-07 11:15:00

Centre socioculturel Intercommunal 2 rue des Déportés

Lesneven 29260 Finistère Bretagne mediatheque@lesneven.bzh

