2022-11-05 14:00:00 – 2022-11-05 15:30:00

Au cours d'une déambulation commentée, découvrez l'histoire du domaine royal de Villers-Cotterêts, de ses origines au XXe siècle. Du château aux dépendances, des jardins de Le Nôtre au parc de chasse, vous croiserez François Ier, bien sûr, mais aussi Clovis, Marie Stuart, Louis XIV et même le duc de Windsor ! C'est une balade riche en anecdotes qui vous attend ! À partir de 12 ans. Programme susceptible d'évoluer selon les conditions sanitaires. Assurez-vous du maintien de la sortie et des conditions de participation à l'évènement en contactant l'organisateur.

ot@retzenvalois.fr +33 3 23 96 55 10 https://boutique.tourisme-villers-cotterets.fr/billetterie/le-programme-des-sorties/petite-histoire-royale-et-princiere-de-villers

