En 2022, vibrez au rythme de notre programmation avec des actions « autour du live » ! Cette approche transversale vous invite à découvrir le style musical proposé sous un angle différent : projection, rencontre, exposition, atelier, conférence… Ces événements organisés en amont des spectacles dépassent le cadre du simple concert, pour approfondir les thématiques abordées et développer un échange autour des musiques actuelles. Une immersion totale dans l’univers de Pollux Asso, en quelque sorte ! Mercredi 2 mars 2022 Bar le Jour de fête – Albi Vous vous êtes toujours demandé quelle était la différence entre le post-punk et le new-wave ? Découvrez ces styles musicaux de manière zguen et décalée avec DJ Fumier, mercredi 2 mars au bar le Jour de Fête ! L’occasion d’en savoir plus sur ces mouvements musicaux à travers l’écoute une sélection d’artistes mythiques sélectionnés par DJ Fumier. ### **DJ FUMIER** Depuis plus de 20 ans déjà, DJ Fumier promène ses platines et ses disques dans toute la région, de bars en festivals, chez des amis comme en terre inconnue. Ses mix, sans filtres et sans trucages, distillent l’énergie pure du rock le plus brut autant que les frissons d’une new wave qui n’en finit jamais, sillon après sillon, de se renouveller. Amoureux du son authentique, ce selecta infatigable pioche dans les hits comme chez les jeunes pousses, pour que le public ne s’endorme jamais !

