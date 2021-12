Papeete Association Tāparau papeete Petite histoire du cinéma en Polynésie française : Cinematamua Association Tāparau Papeete Catégorie d’évènement: papeete

_Tabu_, c’est le nom du célèbre film du réalisateur Allemand Friedrich W. Murnau, tourné à Bora Bora en 1929. Marc Louvat expose l’histoire de la conception de ce film. Les conceptions de Murnau et de Flaherty sont à l’opposé l’une de l’autre. Robert Flaherty avait écrit un scénario “à la gloire de la vie traditionnelle, tout en dénonçant la corruption apportée par la civilisation. Murnau, lui, voulait se servir de la beauté de l’île et des indigènes comme d’un décor exotique pour raconter une histoire romanesque”. Murnau, qui devient finalement aussi le producteur du film, impose son point de vue tant et si bien que Flaherty refuse d’être crédité comme réalisateur. Murnau et le film Tabu Association Tāparau Papeete Papeete

