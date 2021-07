Les Mureaux Parc de Bècheville Les Mureaux, Yvelines Petite histoire de l’art Parc de Bècheville Les Mureaux Catégories d’évènement: Les Mureaux

Découverte de façon ludique de l’histoire de l’art en proposant l’atelier « Herbier en cyanotype » (premier procédé photographique sans appareil photo). Atelier culturel de sensibilisation à l’art Parc de Bècheville Avenue de la République 78130 Les Mureaux Les Mureaux Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-20T15:00:00 2021-07-20T19:00:00;2021-07-27T15:00:00 2021-07-27T19:00:00

