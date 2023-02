PETITE HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ROUSSEAU LE BAL BLOMET, 7 février 2023, PARIS.

PETITE HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE ROUSSEAU LE BAL BLOMET. Un spectacle à la date du 2023-02-07 (2023-02-07 au ) 20:00. Tarif : 13.8 à 13.8 euros.

En partenariat avec PHILOSOPHIE MAGAZINESept lectures participatives de petits extraits décisifs des grands textes de l’histoire de la philosophie, de Platon à Hannah Arendt, accompagnés de musique improvisée. Pour se coltiner en direct et de manière vivante aux grands moments de la philosophie.Après une courte introduction qui présente le philosophe et l’œuvre du jour, on lit ensemble, ligne à ligne, le texte en essayant d’en comprendre les articulations fondamentales mais aussi les questions qu’il soulève. Tout au long de la séance, Martin Legros incite le public à réagir au texte pour en interroger le sens. Auteur : Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1778) Texte : Second Discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes. Enjeu : Doté de sensibilité comme tous les animaux, l’homme se distingue par sa capacité à inventer des règles, des usages et des œuvres originales qui se transmettent et se renouvellent de générations en générations. C’est un être d’histoire et de culture, doté d’une capacité absente chez les animaux : la perfectibilité. Cette conception est-elle encore tenable à l’heure où nous avons découvert notre très grande proximité avec les animaux ? Martin Legros, Karol Beffa Martin Legros, Karol Beffa

LE BAL BLOMET PARIS 33 rue Blomet Paris

