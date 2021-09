Petite histoire de la médecine Parc Asnapio, 10 octobre 2021, Villeneuve-d'Ascq.

Petite histoire de la médecine

Parc Asnapio, le dimanche 10 octobre à 14:00

**Festivité gratuite le dimanche 10 octobre 2021 au parc Asnapio.** Dimanche 10 octobre, à l’occasion d’une festivité gratuite, Asnapio présentera aux visiteurs les grands traits de la médecine médiévale. Dame Clotilde et Maistre Michel exposeront la médecine des textes anciens. D’Hippocrate à Ambroise Paré, ils évoqueront les grands médecins de l’Histoire, les grandes épidémies (d’actualité !), les pratiques chirurgicales mais aussi les remèdes à base de plantes et d’épices, les régimes de santé, l’hygiène…Les enfants qui souhaiteront entamer une formation d’apprenti apothicaire pourront participer à des ateliers de confection de dentifrice médiéval ou de baume à lèvres. Pendant ce temps, cinq médecins philosophes plus fanfarons les uns que les autres déambuleront et pratiqueront cataplasmes et ablations avec humour et dérision. (Spectacles à 14h15, 15h45 et 17h15). De nombreux ateliers participatifs accessibles en continu permettront aux petits et grands d’en savoir davantage sur l’évolution de la médecine : plantes utilisées à la Préhistoire, chirurgie et soins antiques, maladies de nos ancêtres… Entrée gratuite pour tous (accès au parc en fonction des conditions sanitaires) de 14h à 18h.

gratuit

Parc Asnapio rue carpeaux 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-10T14:00:00 2021-10-10T18:00:00