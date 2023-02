Petite Gueule LE BIJOU TOULOUSE Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Petite Gueule LE BIJOU, 14 avril 2023, TOULOUSE. Petite Gueule LE BIJOU. Un spectacle à la date du 2023-04-14 à 21:30 (2023-03-18 au ). Tarif : 15.0 à 15.0 euros. Un vent nouveau souffle sur la chanson, et Petite Gueule en est le nom. Avec un projet 50% chanson, 50% rap et 50% slam, Petite Gueule est bien entendu au-dela? des limites ! Pleine d’une e?nergie de?bordante et communicative, elle chante, danse et bouge. Boule de nerfs extatique, Petite Gueule propose une chanson dro?le et maline qui s’affranchit de tous les codes. Oubliez ce que vous savez de la chanson : venez voir Petite Gueule ! PETITE GUEULE PETITE GUEULE Votre billet est ici LE BIJOU TOULOUSE 123, avenue de Muret Haute-Garonne Un vent nouveau souffle sur la chanson, et Petite Gueule en est le nom.

Oubliez ce que vous savez de la chanson : venez voir Petite Gueule ! .15.0 EUR15.0. Votre billet est ici

Détails Catégories d’Évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu LE BIJOU Adresse 123, avenue de Muret Ville TOULOUSE Tarif 15.0-15.0 lieuville LE BIJOU TOULOUSE Departement Haute-Garonne

