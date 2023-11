Petite gueule + Couturier + Jaco – 12e Le Pop Up du Label Paris, 31 janvier 2024, Paris.

Le mercredi 31 janvier 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Festival de musique itinérant près de chez vous !

Mercredi 31 Janvier au Pop Up du Label – 20h – 5€

Participez à la tournée de fin du Mégaphone Tour, festival de musique itinérant qui a soutenu la découverte artistique et le live dans des lieux de proximité, pendant 13 ans.

– PETITE GUEULE – Rap

Sur scène, elle fera vibrer avec sa musique urbaine et son franc parler, avec gouaille et urgence de s’exprimer, le verbe sera sensible, intense et rythmé. Entre rap et chanson à texte, c’est les contrastes qui l’intéressent. Qu’ça soit puissant, qu’ça fasse danser, un groove ardant et passionné !

– COUTURIER – Pop

Ce guitariste est inspiré autant par la musique électronique que par la chanson française. Cherchant l’équilibre entre organique et électronique, les nappes des synthétiseurs entourent la voix chaude du chanteur. Le reste n’est que groove et impact !

– JACO – Pop

Animé par la volonté de prendre position pour la beauté humaine dans sa diversité, il joue avec les codes de la pop actuelle en les combinant à des influences ultra personnelles (musique classique, chansons française, rap, chants sacrés, opéra, jeux vidéo…).

Le Pop Up du Label 14 Rue Abel 75012 Paris

Contact : https://megaphonetour.fr/agenda/ https://www.facebook.com/events/992594951823875 https://www.facebook.com/events/992594951823875 https://my.weezevent.com/mt-popupdulabel

Julianne Goustard/Jeanne Sévin