PETITE GOUTTE D’EAU SERA GRANDE COMEDIE TOUR EIFFEL, 26 février 2023, PARIS. PETITE GOUTTE D’EAU SERA GRANDE COMEDIE TOUR EIFFEL. Un spectacle à la date du 2023-02-26 à 16:00 (2023-02-11 au ). Tarif : 12.0 à 12.0 euros. Regardez et écoutez l’histoire poétique d’une goutte d’eau dans l’éternel cycle de l’eau. Les plus petits mettront leur sens en éveil : • L’odorat avec des odeurs de mer et de pluie… • Le toucher avec quelques éclaboussures • La vue avec la neige qui tombe même en plein automne ! • L’ouïe avec des comptines connues de tous mais aussi des extraits de musique classique « Rusalka » de Dvorak, « Nuages » de Debussy ou encore « Moldau » de Smetana. Les plus grands sauront enfin : Pourquoi la mer est bleue ? Pourquoi elle est salée ? Pourquoi les castors construisent des barrages ? Le Saviez-vous? Ce spectacle a reçu le P’tit Molière du meilleur spectacle jeune public. Sophie Hoyer est également l’auteur de « Mademoiselle Soleil et Monsieur Lune » Votre billet est ici COMEDIE TOUR EIFFEL PARIS 14, rue Desaix Paris Regardez et écoutez l’histoire poétique d’une goutte d’eau dans l’éternel cycle de l’eau.

Ce spectacle a reçu le P’tit Molière du meilleur spectacle jeune public. Sophie Hoyer est également l’auteur de « Mademoiselle Soleil et Monsieur Lune » .12.0 EUR12.0. Votre billet est ici

Lieu COMEDIE TOUR EIFFEL Adresse 14, rue Desaix Ville PARIS Tarif 12.0-12.0

