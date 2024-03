Petite Forme Audiovisuelle (+7 ans) : Dessin animé Cinéma l’Univers Lille, mercredi 3 avril 2024.

Petite Forme Audiovisuelle (+7 ans) : Dessin animé Ciné-Atelier Jeune Public Mercredi 3 avril, 14h30 Cinéma l’Univers 2€ par enfant / prix libre pour l’accompagnant.e

Sélection de courts-métrages | 30 min

Venez vous plonger dans l’univers de l’animation image par image, aussi appelée le dessin animé. Une technique qui permet la création de film avec des caractères bien différents, qui les rendent uniques !

Une projection reprenant des courts-métrages de la technique, suivie d’un atelier de création de flipbook pour mieux comprendre son fonctionnement, et créer son univers à soi.

La séance est suivie d’une discussion et d’un atelier.

Cinéma l'Univers 16 rue Georges Danton, lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France 03 20 52 73 48 https://lunivers.org https://www.facebook.com/lunivers.cinelille Lieu dédié aux images en tout genre, l'Univers est un cinéma associatif, un labo photo, une salle d'expo et un lieu de rencontre. Metro Porte de Valenciennes, Bus 1 et 12, Parking vélo