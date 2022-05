Petite Forêt par la Cie Lilaho Thiers Thiers Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Thiers

Petite Forêt par la Cie Lilaho Thiers, 11 mai 2022, Thiers.

2022-05-11 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-11 15:30:00 15:30:00

EUR 7 "Petite forêt", par la Cie Lilaho, c'est un concert pop-up pour les tout-petits. Clarinettes, ukulélé, voix et autres objets sonores racontent dans un subtil mélange de son acoustique et électronique, le poétique réveil du printemps.

