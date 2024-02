PETITE FÊTE DE L’ARBRE Lodève, jeudi 22 février 2024.

PETITE FÊTE DE L’ARBRE Lodève Hérault

À cette occasion, vous pourrez entre autres assister à une conférence de Dominique Mansion sur les trognes, écouter les contes enchanteurs de la fameuse conteuse cévenole Hélène Gers, et passer la soirée à danser sur les rythmes hypnotiques de Zar Electrik.

Expert.e.s ou novices de la faune et de la flore, citadin.e.s ou paysan.ne.s, enfants ou grand parents… Vous voilà invité.e.s pour deux journées de balades guidées, conférences, projections, spectacles et concerts à la rencontre de nos grands compagnons d’écorce et de feuilles. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-24

Avenue Docteur Joseph Maury

Lodève 34700 Hérault Occitanie

