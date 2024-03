Petite Fête de la moule Maison de Carro Martigues, samedi 22 juin 2024.

Petite Fête de la moule Maison de Carro Martigues Bouches-du-Rhône

La plus célèbre des fêtes du village revient en juin 2024, plus intime et conviviale ! Brasucade et animations. Ambiances musicales les après-midi, sous les pins de la Maison de Carro…le plus beau weekend de juin ! Réservation à venir.Familles

Moules au feu de bois, servie avec pain, frites, verre de vin et glace.

Formule Hot-dog pour les enfants.



Une partie de la recette !! La Brasucade est une façon traditionnelle et originale de cuisiner les moules dans un grand poêlon en acier, sous un feu vifs, les moules s’ouvrent lentement et déversent leur jus.

Une fois qu’elles sont toutes ouverte, un mélange merveilleux y est ajouté oignons, herbes de Provence, vin blanc (on vous donnera pas la recette).

Tout ce gentil monde cuit pour donner les meilleures moules de la côte !



Et toujours des produits locaux les moules proviennent de Carteau, le vin rosé de Saint Julien les Martigues, les frites sont faites à partir de pommes de terre françaises découpées au bord de l’étang de Berre.



Les récipients sont recyclables, les barquettes et plateau sont en cartons.



Les enfants sont au cœur des fêtes le Comité leur proposera des animations châteaux gonflables, aire de jeux et bonbons.



Et pour les grands qui aiment jouer ? tout au long du week-end des animations loto, jeux apéros, tombola etc… 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-22

fin : 2024-06-23

Maison de Carro Carro

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@fetesdecarro.fr

L’événement Petite Fête de la moule Martigues a été mis à jour le 2024-02-29 par Office de Tourisme de Martigues